Il giuramento di Pamfir | la recensione | educazione ucraina

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lade Ildi, violento dramma ucraino in uscita il 10 agosto, distribuito da Movies Inspired. L'de Ildiè grigia, bluastra e color ruggine. Non c'è spazio per la luce né per i toni pastello in un mondo fatto di violenza e rigore in cui all'interno delle famiglie spesso non corre buon sangue e dove i rapporti di potere vengono stabiliti unicamente attraverso atti di violenza. A dispetto di tutto e tutti, nella famiglia dic'è amore. Il rabdomante dai baffi a manubrio, il cui soprannome ereditato dal nonno paterno ha un'origine legata per l'appunto a un gesto violento, ama profondamente la moglie Olena, da cui è ricambiato, ed è rispettato …