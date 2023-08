il calo ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre cedono il 2,3% a 38,9 euro al MWh. . 10 agosto 2023Secondo Jefferies l'impatto medio sul capitale delle banche sia 30 punti base in termini di ... Uno sciopero in Australia ha fatto schizzare del 27% le quotazioni delnaturale. Brent (87,5 ...Fiacche le utility ( - 0,02%), con il prezzo delche vola oltre i 40 euro al megawattora (+27%). A Piazza Affari gli istituti di credito recuperano 4,2 miliardi di capitalizzazione dopo averne ...

Il gas riduce il calo a 38,9 euro al MWh al Ttf di Amsterdam QUOTIDIANO NAZIONALE

Prezzi di petrolio e gas in rialzo e nuove allarme inflazione energetica: perché l'Europa teme un'altra impennata dei costi e quali sono i fattori che stanno spingendo le quotazioni.Le Borse europee limano i rialzi dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si muovono in terreno positivo dopo bufera della vigilia con la tassa sugli extraprofitti delle banche decisa in Italia. Poco mo ...