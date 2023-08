Il figlio di Mihajlovic diventa allenatore | «Porto un grande nome ma non lo voglio sfruttare»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 agosto 2023) «Ho imparato da lui cosa significa essere un uomo e quali sono i valori umani da non tradire mai». Così Miroslavdi Sinisa, ricorda il padre di cui sta seguendo le orme. A 23 anni, Miro ha appena ottenuto il patentino allenatori C della Uefa, con il quale può allenare squadre giovanili anche a livello professionistico, escluse le squadre Primavera. Sembra meno spigoloso del padre, ma non per questo meno determinato. «arrivare in Serie A, lo devo a mio padre e lo devo a me stesso, perché questa è la miapassione: allenareuna ragione di vita», racconta in un’intervista a Il Messaggero a cura di Alberto Dalla Palma. Entro fine agosto, Miro dovrebbe chiudere l’accordo con l’Ubertevere, importante società al livello dilettantistico. Partirà dall’Under 15 e lavorerà ...