(Di giovedì 10 agosto 2023)– Dopo il grande successo dei primi eventi a Quartu Sant’Elena, il, manifestazione letteraria e musicale (vanta una programmazione di 30 eventi tra Presentazioni di Libri, Reading, Corsi Laboratoriali e Concerti dislocati in sette diversi comuni), giunto alla quinta edizione e organizzato dall’Associazione Culturale “” di Quartu Sant’Elena, con la presidenza dia Follesa e la Direzione Artistica dei Maestri Cristina Scalas e Davide Mocci,in, nei suggestivi scenari di, conall’insegna della sinergia tra la musica e la cultura. Si parte il 12 agosto a, dove alle ...

Il sipario sula Lotzorai calerà invece il 26 Agosto con il Concerto di Musica Classica del Duo formato dai Maestri di caratura internazionale Antonio Puglia (Clarinetto) e Mariano ...... ritorna Roberto Bolle al Caracalla2023. Domani parte da Roma il tour di Roberto Bolle ... Ed infine uno dei cavalli di battaglia di Robert Bolle, già applaudito a Caracalla, 'Gray', la ......proprio in concomitanza con la partecipazione ai primimusicali. In seguito, invece, iniziò a usare il nome d'arte di Laura Grey, per un motivo legato sempre alla sua città: perGray ,...

Il Dorian Festival approda in Ogliastra con cinque nuovi appuntamenti Sardegna Reporter

LOTZORAI - Dopo il grande successo dei primi eventi a Quartu Sant’Elena, il Dorian Festival, manifestazione letteraria e musicale (vanta una ...Il Dorian Festival approda in Ogliastra (Lotzorai e Loceri) con cinque nuovi appuntamenti. In arrivo il Duo Dorian, il Poeta e giornalista Claudio Moica e il Duo Puglia-Meloni Dopo il grande successo ...