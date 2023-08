Il Dolore Di Anna Tatangelo | Le Sue Parole Commuovono I Fan!

(Di giovedì 10 agosto 2023), di solito molto riservata riguardo alla sua vita privata, questa volta ha fatto un’eccezione. Sui social, si é lasciata andare al ricordo della madre Palmira, scomparsa ormai quasi un anno fa. Ha parlato senza filtri dele di come ha affrontato il lutto per la perdita della sua adorata mamma.che hanno toccato nel profondo i tantissimi fan della cantante di Sora. Ecco cosa ha raccontato!e ilper la perdita della mammain queste ultime ore, ha voluto condividere con i suoi fan unche la attanaglia da un anno a questa parte. Stiamo parlando delper la perdita della sua mamma, scomparsa ormai un anno fa. Un ...

... un uomo maturo, dalle maniere raffinate che vuole soprattutto vendetta, tormentato dalper ... Nicholas Farrell, Nathaniel Parker, Philip Locke, Michael Maloney, André Oumansky,Patrick, ...Ildella famiglia: "Distrutti" . Visibilia e il debito di Daniela Santanchè . I bigliettini ... P.s: la Mercedes che usaè in leasing, disponete il subentro. Ho lasciato disposizioni ...... da asceti metodisti , e da monaci trappisti , tutti - o quasi - indifferenti alfisico in ... adesso te ne poi pure'... Aronne Piperno : Non ho capito, Eccellenza... Marchese del Grillo : Ah ...

Anna Tatangelo e la morte della mamma: “Da quel dolore non si guarisce mai, ma la sua voce si fa… Il Fatto Quotidiano

Anche se da quel dolore non si guarisce mai“. La cantante quindi, ha rivelato che dal lutto di una madre non si guarisce mai ma adesso dopo un anno è più serena e sente la vicinanza della madre in ...Anna Tatangelo ricorda la mamma deceduta lo scorso anno e spiega come sta elaborando il lutto: "Non si guarisce mai. ma..." ...