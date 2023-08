Il boom di tedeschi che si fingono ebrei | cosa c' è dietro questa vicenda assurda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una storica nata nella Ddr ma con studi anche a Lione e a New York; uno degli editorialisti di punta della Süddeutsche Zeitung ossia uno dei più autorevoli quotidiani circolanti in Germania; ma anche un anonimo ex insegnante, ritiratosi sull'isola di Fehmarn, a un tiro di schioppo dalla Danimarca. Tre persone che fra loro hanno poco o nulla in comune salvo aver tutte e tre fatto finta di essere. Motivi politici, voglia di attenzione, senso di colpa per il passato nazista: difficile stabilire quali di questi motivi abbia spinto il giornalista 33enne Fabrian Wolff, il pensionato 67enne Frank Borner o la storica Marie Sophie Hingst a fingersi esponenti del popolo d'Israele. Di certo il tratto narcisista non è mancato in alcuno di loro, che, anzi, hanno fatto della loro “appartenenza” al mondo ebraico più o meno una pubblica professione. L'ultimo in ordine ...