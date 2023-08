Il barbiere di Siviglia | l’Opera in onda su Rai 3 dall’Arena di Verona

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ildi”, “Tosca” e “Carmen”: sono tra i titoli operistici più amati dal pubblico e saranno tre prime serate che Rai Cultura propone su Rai 3 nel mese di agosto, tuttedi, che quest’anno festeggia la centesima edizione del suo festival estivo. Gli spettacoli sono introdotti da Luca Zingaretti. Ecco le anticipazioni. Anticipazioni Dopo il successo di ascolti dell'”Aida”, che ha inaugurato il cartellone in diretta su Rai 1, con quasi un milione e 800 mila spettatori, questa sera, giovedì 10 agosto alle 21.20, su Rai 3 sarà la volta de “Ildi” di Rossini, ambientato dal regista Hugo De Ana – che firma anche scene e costumi – in un giardino da favola rococò. Lo spettacolo, nato nel 2007, è stato registrato lo scorso giugno ed è proposto ...

