(Di giovedì 10 agosto 2023) Rogerufficialmente la: è arrivato il comunicato giallorosso che conferma il passaggioRogerla, come comunicato ufficialmente dal club giallorosso. IL COMUNICATO – Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della. Era nell’undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima storica edizione della UEFA Europa Conference League, battendo in finale il Feyenoord. In bocca al lupo, Roger.

Rogerufficialmente la Roma . La notizia della sua partenza era già nota alcuni giorni fa ma solo poco fa è arrivata l' ufficialità anche dal parte del club giallorosso. Gli account social ...1 Oltre 30 milioni, compresi i bonus , nelle casse della Roma : Roger, difensore brasiliano,i giallorossi per trasferirsi in Arabia, all' Al Ahli , colosso di Gedda che ha accolto anche Mahrez, Firmino e Mendy in questa sessione di mercato. 'Arrivato in ...ROMA - Era nell'aria da giorni. Anche Mourinho l'aveva salutato a modo suo, ironizzando sul mercato . Ma adesso è ufficiale: Ibañezla Roma a titolo definitivo per giocare nel massimo campionato dell' Arabia Saudita , la nuova frontiere del mondo del calcio. Il difensore brasiliano indosserà la maglia dell'Al - Ahli e ...

Ibanez lascia la Roma: ufficiale la sua cessione all'Al Ahli Calcio News 24

Roma, 10 ago. – (Adnkronos) – Roger Ibanez lascia la Roma e va a giocare in Arabia Saudita con l’Al-Ahli. A dare l’annuncio della cessione del 24enne difensore brasiliano la società giallorossa con un ...La Roma saluta Roger Ibanez: il difensore brasiliano lascia i giallorossi e si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ahli, squadra miitante nel club saudita. Di seguito il comunicato ufficiale ...