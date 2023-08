I moduli a disposizione per il Fantacalcio 2023-2024? Tutte le opzioni e la soluzione ideale per una squadra imbattibile

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Campionato di Serie A sempre più vicino, e di conseguenza anche l’inizio del. Il fantasy game più famoso e giocato d’Italia infiammerà un’altra stagione di calcio. Continuiamo il nostro excursus andando ad analizzare quali possono essere ida poter utilizzare per schierare la vostra. Iniziamo dalla modalità classica, quella più utilizzata dai fantallenatori. In questo caso, abbiamo sette, tenendo conto degli schieramenti davvero utilizzati in una partita di calcio. Se si sceglie un modulo con la difesa a tre, si possono utilizzare il 3-4-3 ed il 3-5-2; in caso di difesa a quattro, la scelta è invece tra 4-3-3, 4-4-2 e 4-5-1, mentre con la difesa a cinque si può optare per 5-4-1 e 5-3-2. Per i fruitori di.it, è attiva anche ...