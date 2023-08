I gruppi si scioglieranno | partiti separati Calenda annuncia il divorzio da Italia Viva

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il leader di Azione certifica lo strappo con i renziani: "Andassero via quando gli pare. Non voglio più discutere". Rottura per le Europee: "Ognuno andrà per la propria strada"

Intervenuto ad 'Agorà', Carlo Calenda, alla domanda se iparlamentari si, ha risposto: " Credo di sì, lo ha detto Renzi . Ormai siamo due partiti separati , non ho più voglia di ...Al presentatore che gli chiede se iparlamentari si, il leader di Azione risponde: "Credo di sì, lo ha detto Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di ...Alla domanda se iparlamentari si, il leader di Azione risponde: "Credo di sì, lo ha detto Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con ...

Calenda: 'I gruppi si scioglieranno, ormai sono partiti separati' Agenzia ANSA

Il leader di Azione certifica lo strappo con i renziani: "Andassero via quando gli pare. Non voglio più discutere". Rottura per le Europee: "Ognuno andrà per la propria strada" ...Carlo Calenda chiude definitivamente l'alleanza con Matteo Renzi, spiegando che i due gruppi parlamentari si scioglieranno.