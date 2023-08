I golpisti del Niger nominano il nuovo governo Vertice dei leader del West-Africa Ecowas | “Avviare un dialogo con i militari”

15.00 Niger,formano nuovo governo Il generale Abdurahman Tchiani, leader deiche hanno preso il potere in Niger, ha firmato un decreto per la formazione di un governo ...prima...Tra i ministri, quelli della Difesa e degli Interni sono generaliConsiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria (Cnsp), che ha preso il potere. vedi anche Niger, i: 'Francia ha ...Al via ad Abuja, in Nigeria, la riunione dei leader della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) sulla crisi in Niger, dopo il fallimentoloro ultimatum aiscaduto domenica scorsa.

La sfida dei golpisti: formato il nuovo governo del Niger AGI - Agenzia Italia

Gli Stati Uniti osservano quanto accade in Niger senza riuscire bene a capire come comportarsi. La situazione si fa ogni giorno più complicata. E con il passare del tempo, la giunta militare che ha de ...Al via ad Abuja, in Nigeria, la riunione dei leader della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) sulla crisi in Niger, dopo il fallimento del loro ultimatum ai golpisti scadut ...