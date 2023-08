I Comuni d' Italia dimenticati dal segnale telefonico

(Di giovedì 10 agosto 2023) L'Unione nazionale dei, delletà e degli enti montani rilancia una mappatura delle aree in cui usare lo smartphone è impossibile e invita i cittadini a segnalare le zone non coperte dal

Tutta l', anche quella più interna, remota, rurale, impervia ", ha sottolineato il Presidente Marco Bussone. Per riuscire a fornire il giusto supporto a tutti queie paesi in cui il ...Un operatore del commercio su cinque inè un ambulante: con oltre 160mila imprese, il 21% di quelle commerciali del Paese, il ... con la presenza di almeno un'impresa in oltre 6.200...È il killer dei pescie il nemico dei pescatori. Per debellarlo, il governo giorni fa ha stanziato ben 2,9 milioni di euro , anche se l'potrebbe diventare il maggior esportatore del ...

I comuni con meno di 5.000 abitanti più richiesti dagli stranieri per l'acquisto di una casa in Italia idealista.it/news

ad opera della sezione lucchese dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia. “Si tratta di un’iniziativa nata dall’accordo con il Comune di Lucca - spiega l’assessore al patrimonio Moreno Bruni ...I milanesi, invece, sono i guidatori che pagano le multe più alte in Italia: sempre nel 2022 - hanno calcolato ... Facile.it e Assicurazione.it fanno emergere che il comune di Milano ha incassato 151 ...