I cambiamenti in Niger mettono a rischio la sicurezza energetica dell’Europa

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il mutamento degli equilibri geopolitici che sta caratterizzando l’Africa occidentale genera degli effetti anche sulle forniture energetiche verso l’Europa. Se il golpe avvenuto inportasse a un blocco dell’export di uranio, la produzione di energia nucleare in Francia subirebbe dei gravi problemi. Ma il mercato dell’energia ne è influenzato già adesso, dimostrando ancora una volta che le sanzioni UE contro la Russia sono ipocrite e controproducenti. Il gasdotto transhariano Il “super gasdotto” transhariano adesso rischia di saltare o di essere rimandato sine die. È il Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP), la conduttura che dallaia dovrebbe arrivare in Algeria, correndo nel deserto per 4mila chilometri fino per unirsi al sistema che alimenta di combustibile anche la Spagna e l’Italia. È un progetto da 13 miliardi di dollari per lo sfruttamento ...

Il colpo di stato in Niger riflette i cambiamenti tettonici in Africa Africa24.it

I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che ...Il leader dell’Ecowas ordina il dispiegamento di una forza per ripristinare la democrazia in Niger Il colpo di Stato che ha colpito il Niger il 26 luglio ha suscitato grande preoccupazione tra i Paesi ...