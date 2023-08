Hyundai Santa Fe 2024 | il grande Suv di lusso e comfort

Fe 2024 cambia registro. Il grande Suv coreano si rinnova nella forma e nella sostanza, raggiungendo una lunghezza di 4,83 metri, con un passo di 2,80 m che permette una grande ...Debutta la nuovaFe , e lo fa nella città dove tutto è iniziato, in New Mexico. Il video in questione, che potete trovare qui in cima, mostra dettagli come l'ampio portellone posteriore, il frontale ...Fe è stata sottoposta ad un restyling radicale e viene presentata oggi in una veste quasi completamente rinnovata. A partire dal design esterno , caratterizzato da linee efficienti e ...

Hyundai Santa Fe 2024: il primo video su strada AlVolante

Hyundai Santa Fe 2024 cambia registro. Il grande Suv coreano si rinnova nella forma e nella sostanza, raggiungendo una lunghezza di 4,83 metri, con un passo di 2,80 m che permette una grande ...Per quanto riguarda gli interni, ricordiamo che la Santa Fe può ospitare a bordo fino a 7 passeggeri su 3 file dei sedili. La plancia del SUV è dominata dal Panoramic Curved Display che include i due ...