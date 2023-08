Hellas Verona | colpo in attacco | ufficiale Bonazzoli dalla Salernitana

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ha messo a segno ilFederico. Il giocatore, in uscita da tempo, è da sempre stato uno dei pallini della società di Setti che in questa sessione estiva ha compiuto lo sforzo definitivo culminato con la fumata bianca della trattativa. Con un comunicatolaha chiarito i termini dell’affare, oltre a salutare. Questo il testo: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni dell’attaccante classe ’97 Federico“. SportFace.

Commenta per primo Ora è ufficiale. Federico Bonazzoli è un nuovo giocatore dell'. Il trasferimento si basa su di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. IL COMUNICATO - 'FC rende noto di aver acquisito - in prestito ...Trattative in chiusura con Inter e: il portiere e il difensore in ...Dal Basilea è in arrivo lo svizzero Dan Ndoye, ma i dirigenti hanno messo nel mirino un altro classe 2000: il belga Cyril Ngonge dell', che a sua volta tratta l'ex interista Federico ...

Alla fine l'ex attaccante granata Federico Bonazzoli ha cambiato maglia e accettato la corte del Verona. Lo annuncia lo stesso club scaligero con un breve comunicato. "Hellas ...Calciomercato Hellas Verona: i veneto hanno reso nota l'ufficialità dell9arrivo in prestito dalla Salernitana dell'attaccante Federico Bonazzoli ...