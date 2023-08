Hawaii | uragano Dora alimenta gli incendi | isola di Maui devastata | 36 morti e 2100 sfollati -VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sono 36 le vittime sull’di, in seguito agliche sono statiti dal passaggio dell’. Lebruciano e l’è diventata un deserto di cenere e detriti: oltre 11mila persone sono state sfollate, alcune sono ricoverata a Honululu, altre invece si trovano in c