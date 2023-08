Hawaii tra le fiamme | 36 morti VIDEO

(Di giovedì 10 agosto 2023) La situazione nelleè critica. Vasti incendi hanno colpito le isole con diversi centri abitati rasi al suolo. Evacuate molte strutture a causa delle. Incendio: il bilancio deiA Maui, nelle, il bilancio deisale a 36, con tantissime persone costrette a gettarsi in mare per salvarsi dalle. L'articolo proviene da Il Difforme.

Scene di devastazione nelle isole del pacifico. Distruzione a Maui e Lahaina. Almeno 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza Paura e morte alle Hawai in seguito agli incendi alimentati ...... Paese nel caos Martedì la Guardia Costiera ha salvato 14 persone,cui due bambini, che si ... Un disastro assoluto per le. "Cospirazione per rovesciare le elezioni". La bomba su TrumpIIl paradiso dellebrucia. Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità e dei venti forti portati dall'uragano Dora, che hanno alimentato e rafforzato una serie di roghi ...

Hawaii tra incendi e uragano Dora: 36 morti. Biden: «Useremo tutte le risorse necessarie» Il Sole 24 ORE

Oltre 11.000 persone sono state evacuate ieri da Maui a causa degli incendi che stanno devastando le Hawaii, secondo quanto ha confermato il direttore del Dipartimento dei trasporti dell'arcipelago, E ...I roghi che stanno devastando le Hawaii hanno causato almeno 36 vittime, ma il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio ...