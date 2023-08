Hawaii in fiamme | sale a 36 il bilancio dei morti a Maui

E' salito a 36 morti il bilancio degli incendi alle: lo ha annunciato il governo della contea di Maui.IIl paradiso dellebrucia. Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità ...diffuse e costringendo le persone a gettarsi in mare per scappare dalle. ...E' di almeno 6 morti il bilancio dei terrificanti incendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle, dove la cittadina di Lahaina è stata ridotta in cenere dallesospinte dalle raffiche di vento di un uragano, che hanno spinto molte persone a gettarsi in mare per cercare di sfuggire ...

Le Hawaii in fiamme, almeno sei morti a Maui - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

mentre altri hanno assistito terrorizzati alle fiamme che hanno circondato il veicolo con cui stavano fuggendo: gli incendi hanno imperversato nell'arcipelago statunitense delle Hawaii, dove è stato ...I roghi che stanno devastando le Hawaii hanno causato almeno 36 vittime, ma il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio ...