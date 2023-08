Guida alla Fiorentina 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 8° Chi in più: Fabiano Parisi, Arthur Melo, Abdelhamid Sabiri, Gino Infantino, Yerry Mina Chi in meno: Igor, Riccardo Saponara, Aleksa Terzic, Lorenzo Venuti, Cabral Una statistica interessante dscorsa stagione: laha chiuso come terza squadra per maggior numero sia nelle conduzioni progressive (789 totali o 20.8 p90) che nei passaggi progressivi (1627 totali o 42.8 p90). Nel primo caso dietro Napoli e Milan, nel secondo dietro Napoli e Atalanta. Formazione tipo: 4-2-3-1: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Nzola, Nico González. Ladi Italiano è una delle squadre più riconoscibili della Serie A, potrebbe scendere in campo con una maglia gie senza i nomi dei giocatori scritti ...