Guida al Cagliari 2023 24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: neopromossa Chi in più: Eldor Shomurodov, Tommaso Augello, Jakub Jankto, Gaetano Oristanio, Ibrahim Sulemana, Simone Scuffet. Chi in meno: Antonio Barreca, Nik Prelec, Filippo Falco. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Alla 19esima giornata ilaveva 23 gol fatti e 23 gol subiti, alla 38esima erano diventati 50 quelli fatti e 34 quelli subiti. Formazione tipo: 4-4-2, Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi, Luvumbo, Shomurodov Con ancora negli occhi e nel cuore il gol di Pavoletti contro il Bari in pieno recupero, ilsi appresta ad affrontare una Serie A piena di insidie. È così per tutte le neopromosse, ma non tutte le neopromosse hanno Claudio Ranieri. Il suo impatto da quando si è seduto sulla panchina dei sardi alla 19esima giornata ...