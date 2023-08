Guerra in Ucraina | Putin presente al G20 in India? L’Iran si dichiara neutrale tra Mosca e Kiev

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023)inche continua, mentre il presidente russo Vladimirsta valutando se partecipare in presenza al G20 in programma a settembre in, in quello che sarebbe il suo primo incontro di persona con i leader occidentali da quando le sue forze hanno invaso l ‘nel 2022. A riportarlo è Nbc News citando una fonte del Cremlino.- scrive l’emittente Usa – non ha ancora escluso la possibilità di presentarsi di persona alla riunione delle maggiori economie il 9-10 settembre a New Delhi. Partecipare comporterebbe grossi rischi per il leader, abituato a gestire apparizioni sui media in patria e vertici all’estero con Paesi amici come la Bielorussia, la Cina e gli stati dell’Asia centrale, dove raramente affronta questioni difficili in pubblico. Quella di viaggiare ...