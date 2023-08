Guerra al granchio blu | chef Corelli | “Risotto | pizza e cheesecake Così il terrore del mare diventa prodotto di punta della cucina”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ilblu? Certo che è buono, è molto buono. Ha un sapore delicato, ricorda un po’ il nostro”.Iglesnoto anche come volto di Gambero Rosso Chanel dove conduce il programma ll gusto di Igles, parla dell’uso che insi potrebbe fare del crostaceo inviso al governo in quanto killer di cozze e vongole di cui in un anno è riuscito a dimezzare la produzione italiana. Tra i modi per tentare di debellare il “cinghiale di” c’è anche quello dirlo. Ma come? “Abbiamo già studiato alcune ricette” fa sapereal Quotidiano Nazionale, “abbiamo fatto anche una serie di prove. Il risultato è positivo, se viene utilizzato nella ristorazione può avere un rendimento ottimale. Con il ...

L'associazione ha deciso che la misura è colma: la guerra al granchio blu è totale. Le armi: padella, coltello e forchetta. La sezione veneta dell'associazione ha recentemente messo in atto uno show cooking. Continua la guerra al granchio blu: il governo stanzia 2,9 milioni di euro per combatterli Il granchio blu è uno dei protagonisti dell'estate 2023, e non in positivo. Si tratta di una specie aliena, ovvero non autoctona.

Il granchio blu è una specie aliena proveniente dal continente americano che si sta diffondendo in Italia provocando danni significativi ...Lo chiamano “il killer dei mari” perché è vorace e si riproduce in maniera incontrollata. È una specie aliena e invasiva: viene dal nord dell’oceano Atlantico ma si è adattato ...