(Di giovedì 10 agosto 2023) "Per noi delfare un'. Accade una volta nella vita, e non credo sia possibile ripetere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione". Domani comincia la Premier ...

... cercati rispettivamente da Bayern e West Ham, rimangano,ha ripetuto la propria contrarietà ai maxirecuperi, come quello durante il quale, al 101' della sfidail Charity Shield, l'...Così il tecnico del Manchester City Pepin conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio ... Lui vuole giocare di più ma abbiamo già perso Mahrez e lui potrà essere importantenoi. Tutti i ...il restonon parla dei possibili nuovi arrivi o addii: "Kane al Bayern Tutti conoscono le sue qualità. È un attaccante top. Segna gol e ha la capacità di fare assist. È un attaccante ...

Guardiola, per noi del City sarà impossibile un altro 'Treble' Agenzia ANSA

Pep Guardiola resta sorpreso quando gli chiedono dell’accordo tra Bayern e Tottenham per il trasferimento di Harry Kane in Germania ..."Per noi del City sarà impossibile fare un altro 'Treble'. Accade una volta nella vita, e non credo sia possibile ripetere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione". (ANSA) ...