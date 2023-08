(Di giovedì 10 agosto 2023) A ben vedere era già successo. Era il novembre del 1995 e i giornali titolavano cupi: “La guerra dei rifiuti paralizza”. Per volere dell’allora sindaco leghista Marco Formen... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ma anche alle loro famiglie, di potercon lenti diverse il mondo. La giornata al lido è ... Il programma è attivo a, Genova, Perugia, Catanzaro, Napoli e Palermo e aiuta le famiglie in ...... avvenuto nel 1988, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università diper insegnare ... lungimiranza e capacità dilontano per far crescere e potenziare l'ospedale Santa Maria alle ...Le foto 09 agosto 2023 10:13 Fotogallery -, pulita la scritta sulla Galleria - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca pertutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

Guardare Milano per un futuro senza monnezza Il Foglio

Il Campidoglio annuncia che il bando per il nuovo termovalorizzatore sarà pubblicato entro settembre. E' il primo passo per liberarsi dei rifiuti, ma non è l’unico. Seguire il modello meneghino ...(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Sono qui per vincere subito e scrivere il mio nome nella storia del club. Scudetto, Champions, Coppa Italia: possiamo battere tutti, io non sono venuto per guardare ...