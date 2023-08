Gualtieri | “Rinnoviamo il nostro impegno per assicurare alle famiglie un contributo per l’acquisto del materiale scolastico”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Anche quest’annoilperunperdel. La giunta capitolina ha confermato l’erogazione dei buoni libro per l’anno2023/24 per gli studenti degli istituti di istruzione secondari di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Una misura essenziale per garantire parità di accesso all’istruzione. A partire dal 21 Agosto 2023 sarà online il bando di partecipazione tramite il quale lepotranno presentare la propria richiesta. I “buoni” potranno essere spesi nelle librerie convenzionate con Roma Capitale e riguardano, ...