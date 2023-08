Grande Fratello | ecco il primo concorrente ufficiale | lo scoop di Davide Maggio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Continuano i rumours sulche ritornerà l’11 settembre nel prime time di Canale 5 in una rinnovata edizione della qualeha parlato su Instagram. Nelle stories il giornalista ha svelato ai followers succulenti dettagli sulla nuova edizione del longevo reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.ha aperto un box domande, tra le quali i followers hanno chiesto le iniziali di uno dei prossimi inquilini del loft di Cinecittà. Non è tardata la risposta che ha visto campeggiare sotto la domanda le due lettere R ed F, che farebbe pensare in prima battuta a Rosanna, artista della quale il nome sta girando nelle ultime settimane tra le papabili concorrenti. Anche su Radio Cusano recentemente si era parlato del’ingresso della ...

... i funerali a Roma Ultimo Aggiornamento 26/07/23 Mascia Ferri, protagonista della seconda edizione del '' Ultimo Aggiornamento 29/07/23 Fotogallery - Maria De Filippi in Sardegna con ...... scritto con suoEnrico. E allora scegliamo Vacanze in America del 1984, dove il prete ...successo del 1974, il film è stato anche rifatto da Madonna con Adriano Giannini in Travolti dal ...... infatti, alcune voci parlavano di una scelta dell'interessata, che avrebbe deciso di non partecipare in vista di un possibile inserimento nel cast del nuovo. Cristina Scucci esclusa ...

I primi nomi del cast del Grande Fratello 2023 alfemminile.com

Ecco l'incredibile trasformazione di Giacomo Urtis avvenuta nel corso degli anni. Dagli esordi in tv, passando per il Grande Fratello fino ad oggi ...Il fratello agente di #Arnautovic tuona contro il #Bologna: "Non hanno rispettato i patti. È arrivata l'offerta di un top club, speriamo la considereranno. Potrebbe competere ai massimi livelli e vinc ...