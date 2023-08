Governo Meloni “socialista”? Lupi ribatte | “No | abbiamo il coraggio”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Maurizio, leader di Noi Moderati e sostenitore centrista dell’esecutivo guidato da Giorgia, liberale da sempre non ci sta a definire l’attualecome “”. “Ma che dice. Siamo il primoche ha ildi fare quello che va fatto. Incoraggiare il mercato, sostenere le famiglie: non siamo socialisti, ma attenti alla società nella sua pluralità”, dice al Corriere della Sera. I temi in gioco sono molti, edeve smarcarsi da chi lo accusa di avere rinnegato l’impostazione liberale e liberista del suo partito. (Ansa)Maurizio, presidente di Noi moderati, i centristi a sostegno del, cerca di rispedire al mittente ogni accusa di eccesso di statalismo. Anche se gli ...

... A luglio l'inflazione rallenta e scende sotto il 6 per cento In quale lega europea vuole giocare ilche tassa le banche, con l'Ungheria o con la Germania Andarci piano col crac delle banche:..."Questi dati confermano che ilè sulla strada giusta e che le misure portate avanti in questi primi mesi sono efficaci. Alle opposizioni che continuano a raccontare e soprattuto a ...Infine una battuta suldi Giorgia: 'il dato positivo è che finalmente dopo tanti anni è stato unvotato dai cittadini. Sta operando bene, sta ottenendo risultati e non ...

“Appunti di Giorgia Meloni per 27 minuti senza intervento giornalistico”, il cdr di Rainews24… Il Fatto Quotidiano

Mentre i banchiere italiani riuniscono il vertice dell'Abi per valutare la nuova tassa sugli extraprofitti, la misura introdotta dal governo entra nel mirino di Moody's, una della maggiori agenzie di ...C'è tensione nella stanza dei bottoni di Ryanair, così come nei palazzi del governo. "Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme europee. Deve essere cancellato" ...