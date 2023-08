Golf | Ryder Cup 2023 | Melissa Satta condurrà cerimonia di apertura

(Di giovedì 10 agosto 2023) Importanti novità per laCup diche per questa edizione si svolgerà nelle nostre mura italiana, cioè nella capitale di Roma. La Città Eterna, dunque, ospiterà i campioni più importanti del mondo delche si sfideranno in due grandi team, Usa ed Europa. Un’altra novità riguarda la madrina dell’evento. SaràladidellaCupal Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio. Lo ha annunciato la Federsui propri canali social. . La showgirl aprirà il tradizionale sipario della sfida tra Europa e Stati Uniti, in cui i due capitani presenteranno le rispettive squadre e sveleranno gli accoppiamenti per i ...

...fatti in favore dell'AS Roma e siamo contenti che gli appassionati romani potranno vivere uno degli eventi più importanti del mondo del. Il Friedkin Group condivide inoltre con laCup l'......fatti in favore dell'AS Roma e siamo contenti che gli appassionati romani potranno vivere uno degli eventi più importanti del mondo del. Il Friedkin Group condivide inoltre con laCup l'...Fino poi allaCup 2023 di( 29 settembre - 1° ottobre ),cheper la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone& Country Club, alle porte di Roma. Senza dimenticare i Gran Premi ...

Golf, cinquanta giorni alla Ryder Cup 2023 prevista a Roma Tag24

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Melissa Satta condurrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) giovedì 28 settembre. L ...Comincia a prendere forma il Team Europe per la Ryder Cup 2023, la sfida con il Team Usa in programma dal 29 settembre al 1° ottobre, che avrà luogo per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf ...