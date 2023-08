Golf | Melissa Satta condurrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 | “Sarà

Satta aprirà la cerimonia d'inaugurazione della Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone& Country Club il prossimo 28 settembre. La showgirl, compagna del tennista romano Matteo ...Satta condurrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) giovedì 28 settembre. La showgirl con cittadinanza ...Satta condurrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) giovedì 28 settembre.

Golf: Melissa Satta condurrà la cerimonia di apertura Ryder Cup Agenzia ANSA

La showgirl italiana sarà la protagonista dell'evento di giovedì 28 settembre che si svolgerà nel Fan Village del Marco Simone Golf & Country Club. I due capitani presenteranno ufficialmente le ...