Golf | Ally Ewing a comando dopo il primo round dell’AIG Women’s Open 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) In archivio il, ultimo dei cinque major della stagionedelfemminile. Sul percorso del Walton HeathClub, a Surrey, in Inghilterra, la prima leader della classifica è la statunitense. La 30enne originaria del Mississippi guarda tutte le avversarie dall’alto verso il basso grazie ad unchiuso in 68 colpi che gli ha fruttato un punteggio di -4. Con cinque birdie ed un eccezionale eagle al PAR 5 della buca 16 è riuscita a rimediare, con gli interessi, a tre bogey nella fase centrale. Folto il gruppo delle inseguitrici, sono infatti ben cinque le giocatrici a -3 e dunque ad un solo colpo di distanza dalla leader. Si ...