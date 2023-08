Gmg | un miracolo a Fatima? La giovane Jimena riacquista la vista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il racconto sconvolgente della, ragazza madrilena che ha partecipato alla Gmg a Lisbona. Soffriva di una malattia che l’aveva resa cieca, dopo avere fatto la Comunione ha recuperato la. Da giorni aveva chiesto preghiere per guarire, e la catena di vicinanza spirituale e orante si era estesa in tutto il mondo. La notizia ha fatto il giro del mondo, e il papà Gustavo ha raccontato la vicenda al quotidiano dei vescovi italiani Avvenire. “Le cure si erano rivelate inutili, stava imparando il Braille”, ha spiegato l’uomo, commentando la guarigione inspiegabile di sua figlia, una ragazza spagnola di 16 anni con una malattia che l’aveva resa quasi cieca. Alloggiava insieme a 300 ragazze di Madrid in un villaggio vicino a Lisbona, e proprio durante la Messa ha ripreso a vedere. (Ansa)“Alla Gmg ho ...

