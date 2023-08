Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rubano il posto ad una coppia famosa | ecco dove li vedremo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 10 agosto 2023) Buone notizie per, che presto saranno protagonisti di un nuovo progetto televisivo. Ladebutterà al timone di Ex on the Beach aldi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno finalmente passato il testimone ai colleghi.cosa sappiamo sui loro progetti futuri. Entrambe le coppie si sono formate all’interno della casa di Cinecittà e hanno fatto sognare i telespettatori. E come lo è stato al GF Vip, ancora una volta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser passano il testimone anel nuovo progetto televisivo.debutterà la, dopo l’addio dell’influencer nel ...