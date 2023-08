Giovedì 17 agosto il saluto ai tifosi | seduta a porte aperte al Gewiss Stadium

10, la scrittrice e attivista femminista è morta a Roma a 51 anni e in poco tempo i social si sono riempiti di ricordi e di messaggi di affetto, cordoglio, dolore e amore. Tutti per ...Si parla anche dell'ennesimo naufragio di immigrati. Registrazione audio di "Immigrati. Collegamento con Sergio Scandura sulla situazione a Lampedusa", registrato102023 alle 09:35. Sono intervenuti: Sergio Scandura (corrispondente di Radio Radicale dalla Sicilia). Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agrigento, Decessi, Diritti Umani, ...... il Manchester City di Guardiola è pronto a offrire più del doppio (80 milioni) al West Ham per il brasiliano Lucas Paquetá (26 anni il prossimo 27) ex Flamengo, Milan e Lione. 9.15 - Non ci ...

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi giovedì 10 agosto 2023: i numeri vincenti Today.it