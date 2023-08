Giostre | salta l’accordo e salta definitivamente l’allestimento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra tutto pronto tanto che i giostrai stavano già facendo girare le locandine per invitare tutti all’apertura del Luna Park che si sarebbe dovuta tenere il 17 agosto a Piazzale degli Irpini. Alla fine i titolari della Canterini gruop, titolari deldelle attrezzature, hanno deciso per il passo indietro. La decisione dopo un nuovo incontro, tenuto questa mattina in Comune, per definire i dettagli soprattutto tempistici della permanenza dellea Piazzale degli Irpini. La partenza in ritardo, in luogo della indisponibilità dell’area fino al 15 agosto per permettere la realizzazione dei Fuochi d’artificio, così come lo stop che sarebbe dovuto avvenire non più tardi della fine di agosto, anche per l’inizio del campionato di calcio nel limitrofo stadio, hanno fatto maturare ai giostrai l’amara ...