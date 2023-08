Giornata serena con qualche nuvola passeggera | torna il caldo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 agosto 2023) Apettando il cielo stellato della notte di San Lorenzo, ecco come sarà il tempo a Bergamo e in provincia secondo le prevoisioni di Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE In un contesto di tempo stabile avremo un ritorno a un clima piùe gradualmente più afoso. Giovedì 10 agosto 2023 Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con frequenti passaggi di banchi di nuvolosità alta e sottile su tutta la regione e assenza di fenomeni anche sui rilievi. Temperature: Minime in aumento con valori compresi tra 15°C e 20°C, massime in aumento con valori tra 29°C e 33°C. Venti: Deboli variabili in pianura a regime di brezza, deboli nord-occidentali sui rilievi. Venerdì 11 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con modesta attività cumuliforme che inizierà a presentarsi lungo l’arco Alpino nelle ore più ...