Giornata internazionale del turismo Lgbtq+ | “La diversità porta sviluppo”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Oggi, 10 agosto, non è solo San Lorenzo, ma si celebra anche ladel(#LGBTQtourismDay #WorldLGBTQTourismDay). Giunta alla terza edizione, lo slogan proposto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale delè “Scoprire, Condividere e Custodire, verso una prosperità sostenibile”. Questo particolare settore delha un indotto di 500 miliardi di dollari nel mondo, 64 miliardi in Europa, in crescita rispetto allo scorso anno. L’Italia meta turistica per la comunità Lgbt+ Laè stata ideata dall’Organizzazione Mondiale delE in Italia come siamo messi quanto ad accoglienza per i viaggiatori e le viaggiatrici che fanno parte della comunità? Secondo i dati dell’Osservatorio ...

... tanto da far diventare questa data storica ladel biodiesel . Che viene celebrata tutt'oggi. La discussione sul biodiesel continua però tutt'ora a dividere l'opinione ......in tutto il mondo e che ha posto le basi per una sempre più diffusa conoscenzadella ... Oltre alla Messa solenne del 28 e alla veglia di preghiera, nelladel 29 si svolsero per ...Per questo motivo il 10 agosto è ladel biodiesel La Banca d'Italia viene costituita, tramite la fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale ...

Giornata Mondiale del gatto 2023: i vip gattofili da Taylor Swift a Cristiano e Georgina La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Nel Parco si registra un’affluenza internazionale che vede la presenza degli ospiti stranieri in crescita rispetto allo scorso anno, tanto da aver raggiunto una percentuale pari al 30% dei visitatori ...