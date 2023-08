Gioia Sannita | ‘Sagra degli Antichi Sapori’ | edizione green ed ecosostenibile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuando mancano due giorni al via, previsto per sabato sera, della kermesse enogastronomica per eccellenza tanto dell’Alto Casertano quanto della vicina Valle Telesina, il lavoro del consiglio direttivo, dei soci e dei volontari tutti, guidati dalla presidente Tiziana Mennone, è interamente incentrato sull’organizzazione e sull’allestimentostand, della cucina e della caratteristica piazza Giovanni Paolo II, retrostante la Casa Comunale, dove le migliaia di turisti che accorreranno da Terra di Lavoro e dal Sannio, avranno l’opportunità di degustare delle pietanze tipiche della lunga tradizione gastronomica del Matese, nell’ottica di riscoprire glisapori di una volta che il ritmo frenetico della vita prima e la globalizzazione poi hanno finito per confinare in un oblìo che la manifestazione culinaria punta a ...