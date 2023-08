Gil Vicente vs Portimonense – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 agosto 2023) La stagione 2023-24 della Primeira Liga inizia questo fine settimana, con il Gilche accoglie ilall’Estadio Cidade de Barcelos nell’anticipo di sabato 12 agosto Dopo aver lottato entrambe per la sopravvivenza in massima serie durante la campagna precedente, Gilsaranno determinate a evitare un’altra lotta per la retrocessione in questo campionato. Il calcio di inizio di Gilvsè previsto alle 16:30 Anteprima della partita Gilvsa che punto sono le due squadre GilDopo una deludente campagna 2022-23, il Gilavrebbe voluto iniziare la nuova stagione con una nota positiva, ma ha finito per subire una ...