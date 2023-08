“GF Vip 8” | il retroscena su Clemente Mimun | cosa gli ha chiesto Pier Silvio

Leggi su tvzap

(Di giovedì 10 agosto 2023) Personaggi Tv., giornalista e da anni direttore del Tg5, ha commentato la nuova edizione del GF Vip che andrà in onda a partire dal prossimo settembre. Il giornalista ha confessato chegli ha fatto una domanda specifica proprio a proposito del reality show.ha rivelato? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Edoardo Donnamaria, pessima notizia per lui:ha deciso Mediaset Leggi anche: Tragico lutto in Rai, muore prematuramente a soli 48 anni Chi èIl giornalista ha appena compiuto 70 anni e in occasione del suo compleanno, ha rilasciato un’intervista al magazine Chi.ha parlato del suo lavoro: l’uomo è direttore del Tg5 dal 2007. FuBerlusconi a ...