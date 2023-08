Geo Barents | responsabile Msf | bambini a bordo hanno subito violenze

... tra cui molti casi di violenza sessuale, stupro in particolare": lo afferma Sebastien Ponsford, responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere a bordo della, la nave di ricerca ...E' programmato per domani, venerdì 11 agosto, il quarto sbarco di migranti a La Spezia. La nave umanitariaha salvato 49 persone nella zona di Malta, partiti dalla Tunisia. Le procedure di sbarco saranno le stesse già sperimentate in occasione dell'ultimo sbarco lo scorso giugno, non sono ...Il 7 agosto,dopo aver effettuato un soccorso è stata spedita dal Viminale a La Spezia, dove non è ancora arrivata, con soli 49 migranti a bordo, facendola così allontanare, per diversi ...

Roma, 10 ago. (askanews) - "Ci sono 49 sopravvissuti a bordo, 32 sono minori non accompagnati, tra cui una ragazza molto giovane che viaggiava da sola. I bambini che vediamo qui a bordo hanno affronta ...E’ atteso nella prima mattinata di domani l’arrivo di nave Geo Barents, la nave da soccorso di Medici senza frontiere destinata dal ministero al porto della Spezia per sbarcare i 49 naufraghi salvati ...