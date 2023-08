Genoa | un esterno dalla Champions League | è un lusso per la salvezza

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ilè tornato in Serie A dopo la retrocessione di due anni fa e sembra avere tutta l’intenzione di voler restare in massima serie. Niente saliscendi per il ‘Grifone’ che sta provando a consegnare ad Alberto Gilardino una squadra competitiva per la categoria. Nelle ultime ore è arrivata una decisa accelerata per undella Serie A, protagonista anche nella scorsa, seguito da Torino e Bologna in Serie A, mentre dal Besiktas all’estero.su Messias Il club ligure è a un passo da Junior Messias del Milan. Battuta la concorrenza delle avversarie, ilè andato con decisione sull’brasiliano che, a conti fatti, è stato uno dei titolari del Milan dello scudetto e ha giocato anche in...