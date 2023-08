GdS – Matic e la Roma | il caso e l’offerta del Rennes

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 agosto 2023) 2023-08-10 07:29:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il centrocampista in uno stato di “disagio silenzioso”: i francesi offrono un biennale, il club giallorosso per lui vuole almeno 5 milioni Andrea Pugliese 10 agosto –Inutile girarci intorno, ad agitare i sonni dei tifosi dellain questi giorni non c’è solo la ricerca del centravanti. No, c’è anche la questione-che tanto tranquilli non fa stare. Non fosse altro perché Nemanja nella scorsa stagione è stato il miglior giocatore di Mourinho, subito dietro Dybala. Così qualcuno ha pensato che quando ieri Aleksandra, la moglie di, ha messo la foto di loro due abbracciati proprio davanti al Colosseo (con una dolce dida: “Amor”) ogni problema si fosse dissolto. Scampato pericolo, è stato il ...