Gazzetta – Inter | Sommer tra Instagram e primo allenamento

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 agosto 2023) 2023-08-08 15:51:11 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Il portiere svizzero in gruppo ad Appiano Gentile. E sui social si carica: “Forza!” Lo hanno aspettato così tanto, a Milano, che ora non c’è nemmeno tempo di crogiolarsi nella soddisfazione per l’operazione di mercato: mancano 11 giorni all’inizio del campionato e il lavoro da fare è tanto. Yannsi è sì allenato con il Bayern Monaco per tutta la prima parte di preparazione estiva, tournée asiatica compresa, ma da ieri ha un nuovo allenatore e dei nuovi compagni. Questa mattina, per la prima volta, ha condiviso con loro il campo del centro sportivo di Appiano Gentile dopo aver recuperato in solitaria la seduta mancata del lunedì dopo la firma del contratto in sede. Sudore, sorrisi e parate. ...