Gastroenterologo | ' in estate +30% tossinfezioni | come difendersi in viaggio'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - "Con undei casi, lesono le intossicazioni alimentari più frequenti in. Si manifestano con vari sintomi - vomito, diarrea, dolori addominali, febbre e brividi - e sono causate da diversi agenti patogeni, per lo più batteri, virus e parassiti, responsabili di gastroenteriti. Per questo motivo, soprattutto ine nei luoghi di vacanza, occorre fare molta attenzione a cosa mangiamo e beviamo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Edoardo Vincenzo Savarino, professore associato all'Università degli Studi di Padova nonché membro del Comitato scientifico della Sige, Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Nella maggior parte dei casi di intossicazione alimentare, l'alimento è contaminato da batteri,“la salmonella, il ...