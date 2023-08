Galatasaray | UFFICIALE l'arrivo di Tete Ora Zaniolo può salutare la Turchia

...si sia inserito fortemente ilcon un'offerta di 6 milioni al Psg. Manca però ancora un accordo con il giocatore tentato da un arrivo nella Capitale. Getty Images) Sfuma Nzola:...Ore 15:16 - Accordo raggiunto tra ile il PSG per Leandro Paredes . Manca però quello ... Presentata un'offertaal River Plate per provare a strapparlo alla Fiorentina (da tempo ...Dopo il trasferimento di febbraio al, l'ex giocatore della Roma può lasciare lstanbul ... Come raccontato nei giorni scorsi, ad oggi non c'è nessuna trattativacon i bianconeri. ...

Galatasaray, UFFICIALE l'arrivo di Tete. Ora Zaniolo può salutare la ... Calciomercato.com

Come riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com il Galatasaray ha ufficializzato l'acquisto del suo nuovo esterno offensivo Tete. L'ala brasiliana si è trasferita dallo ...Il Galatasaray aveva provato il sorpasso nelle ultime ore, ma alla fine è il Fenerbahce a vincere il duello. Fred sarà presto un nuovo calciatore gialloblu, raggiungerà ...