Gabri Veiga | dopo l’interesse di Chelsea e Psg si avvicina al Napoli

Meno clamoroso, però, è il nome emerso con prepotenza in queste ore, quello diche potrebbe rilevare il posto di Piotr Zielinski . Rivelazione dell'ultima stagione, elemento di spicco ...E in arrivo sembra essere anchedel Celta Vigo. 'La squadra che vince continua a cambiare, la strategia resta la stessa. Con De Laurentiis padre padrone di un Napoli sempre più ricco, ...Contemporaneamente, standosene all'Acqua Montis, in quella Rivisondoli che è il suo quartier generale, ha già avviato la trattativa con il Celta Vigo per, uno Zielinski in salsa spagnola ...

Gabri Veiga ha detto sì, è il sostituto di Zielinski: offerta del Napoli vicina alla clausola, le cifre CalcioNapoli24

Il giocatore spagnolo avrebbe manifestato la sua intenzione di trasferirsi al Napoli nel corso dell'attuale mercato estivo.Il Napoli è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo, è probabile che si debba arrivare a 35-36 con bonus per dire è fatta ...