' Gabri Veiga al Napoli | il Celta Vigo vuole chiudere in fretta'

Procede spedita la trattativa per l'acquisto di. Il Napoli ha individuato l'erede di Zielinski, diretto in Arabia Saudita, e ha già provato a chiudere l'affare, ma il Celta Vigo ha rifiutato un'offerta da 30 milioni dato che il club ...La Voz de Galicia: il Celta accetterebbe un accordo di questo tipo Un abile negoziatore come De Laurentiis sarebbe disposto a pagare la clausola Celta Vigo's Spanish defender(R) vies with Barcelona's French defender Clement Lenglet during the Spanish league football match RC Celta de Vigo against FC Barcelona at the Balaidos stadium in Vigo on October 1, 2020. ...Calciomercato Napoli . Con il futuro di Zielinski in bilico, il Napoli è tornato alla carica per: il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout azzurro che sta forzando la mano per provare a chiudere la trattativa. Napoli su, il piano del ...

Cdm - Gabri Veiga ha spiegato al Celta che vuole andare al Napoli Tutto Napoli

Dalla Spagna arrivano ulteriori aggiornamenti sulla trattativa del club di De Laurentiis per il centrocampista classe 2002 scelto come erede di Zielinski ...Il Torino ha puntato Borna Sosa come rinforzo per la fascia mancina. Mentre si è ai dettagli per lo scambio tra Singo e Soppy, Vagnati continua a lavorare per cercare nuovi innesti. Tra questi vi è l’ ...