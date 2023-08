Furto da Hermes a Milano | rubate 4 borse preziosissime anche una Birkin da 50 000 euro | i ladri le hanno sostituite

nel magazzino di: rubate borse per 90mila euro Unin un magazzino della maisonè stato compiuto a Milano , dove sono state sottratte borse per un valore di circa 90mila euro .La scoperta delè avvenuta lunedì 7 agosto, durante le operazioni di inventario e controllo delle merci in stoccaggio nel magazzino della boutique . I responsabili del negozio hanno dunque ...Non è stato ancora chiarito l'esatto momento in cui è stato compiuto ile chi siano i responsabili. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Milano, furto da Hermes: rubate borse per 90mila euro TGCOM

l valore del quattro borse rubate e' di circa 90 mila euro, di cui solo 50 per il modello in pelle di coccodrillo. Le indagini per risalire all'autore non sono facili perche' al momento non e' possibi ...(Adnkronos) – Maxi furto da Hermès, a Milano, dove nel magazzino dello store di via Montenapoleone sono state rubate quattro borse per un valore complessivo di circa 90mila euro. La scoperta è stata f ...