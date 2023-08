Furti nelle aziende tessili | sgominata dai carabinieri di Verbania la banda dei falsi corrieri

L'indagine dei carabinieri di Verbania ha ricostruito la dinamica di 17e di un tentativo non andato a buon fine commessiprovince di Udine, Verbania, Como, Torino, Varese, Milano, Lodi, ...... in particolaree rapine, per rissa, danneggiamenti, incendio, resistenza a pubblico ... che proseguirà costantementeprossime settimane per mettere a sistema un continuo monitoraggio del ...... i carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania sono impegnati in una operazioneProvince ...Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di un gruppo criminale dedico ain ...

Un gruppo organizzato per i furti nelle case spezzine: tre arrestati LA NAZIONE

I carabinieri hanno denunciato una coppia, lui 33enne e lei 43enne, entrambi pregiudicati, per furto aggravato in concorso. I due sono stati notati lungo via D’Amico, nel quartiere San Berillo Nuovo, ...Sono stati arrestati nella provincia di Napoli e di Milano diversi componenti di una banda responsabile di furti a danno di imprese tessili del nord Italia ...