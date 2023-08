l'inflazione in Italia che a luglio si attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l'Istat. Rallenta inoltre l'inflazione di ...A Milano banchein recupero, bene Tim A Piazza Affari banchein recupero con gli ...più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy Scopri di più...I giallorossi infatti in questa sessione di mercato sono una delle uniche 6 squadre che al momento ha"zero" alla casella soldi spesi in questa sessione di calciomercato. I 4 nuovi innesti ...

Frena ancora l'inflazione, a luglio è al +5,9% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Frena anche il carrello della spesa. Nonostante il dato, sottolinea la Bce nel nuovo bollettino economico, "le prospettive per la crescita economica ...Frena ancora l'inflazione in Italia che a luglio si attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l'Istat. Rallenta inoltre l'inflazione di fon ...